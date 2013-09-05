Онищенко: Украина с "кондитеркой" наступает "на те же грабли", что и с сырами

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сказал на пресс-конференции в Москве.

«Украина повторно после первой новеллы, которая была с молочкой, сырами, решила повторить и наступить снова на эти грабли, но в другом сегменте рынка – в кондитерке», - сказал Онищенко.

По его словам, возникает один и тот же вопрос защиты прав потребителей, когда заявленные качества не соответствуют реально тем, которые поставляются на рынок РФ.

Он сообщил, что были переговоры с министром сельского хозяйства Украины, по результатам которых был подписан «очень короткий и конкретный» протокол из четырех пунктов, но пока ни один из них не выполняется.

«Мы готовы ждать. В этом плане мы обладаем феноменальным терпением, тем более, что на нашу экономику это особо не влияет», - сказал глава Роспотребнадзора.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

«Украинская сторона создала рабочую группу, как было договорено. Состав рабочей группы направлен, все документы по сертификации лабораторий направлены, все результаты лабораторных анализов направлены (в Роспотребнадзор — УНИАН)», - сказал Присяжнюк.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик Roshen.

Напомним, 29 июля с. г. Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).