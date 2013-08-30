Онищенко чуть не накормили конфетами «Рошен»

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко подозревает, что Украина пытается наладить реэкспорт конфет Roshen в Россию через Казахстан. Об этом он заявил сегодня журналистам в Петербурге, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Онищенко, во время его визита на Дальний Восток его попытались напоить чаем с конфетами, среди которых был "до боли знакомый Roshen". По мнению главного санитарного врача РФ, на Дальний Восток большинство продукции попадает через Новосибирск и Челябинск, куда, в свою очередь, поставки идут из Средней Азии.

"Думаю, Украина налаживает схемы реэкспотра через Казахстан. Если это будет, переговоры могут у нас затянуться", - сказал Онищенко, добавив, что дал команду проверить эту информацию. "Если это так, то будет беда", - сказал он.

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Роспотребнадзор ввел в конце июля запрет на поставки в Россию кондитерской продукции с украинских фабрик компании Roshen в связи с нарушениями требований к качеству, маркировке и безопасности продукции. В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный в ходе встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

Компания Roshen экспортирует в Россию около 30% своей продукции. Потери Украины в случае сохранения запрета на поставки кондитерской продукции компании Roshen в Россию до конца года могут составить 1 млрд гривен /125 млн долларов/. Это - неуплаченные налоги и другие выплаты. Кроме того, потери несут и смежные предприятия, которые являются поставщиками сырья для Roshen.