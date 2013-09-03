Банки нарастили объемы потребительских кредитов на 8,8 млрд грн - НАБУ

В ближайшее время тенденция быстрого роста этого вида кредитования сохранится — сообщили в Независимой ассоциации банков Украины.

«В условиях умеренного уровня платежеспособного спроса на кредиты со стороны реального сектора экономики, банки продолжают уделять особое внимание развитию кредитования населения», — говорится в комментарии НАБУ. Об этом, по мнению финансистов, свидетельствует показатель удельного веса потребительских кредитов в общем объеме выданных банками кредитов, который стабильно увеличивается.

Так, по состоянию на 01.08.2012 года потребительские кредиты составляли 64,7% от кредитного портфеля физлиц. В то время как по состоянию на 01.08.2013 года этот показатель вырос до 68,9%. За последние 12 месяцев объем кредитного портфеля потребительских кредитов увеличился на 8,8 млрд грн, сообщили в НАБУ.

Наиболее активно кредитуются жители Киева и столичной области — здесь выдано 40% от общего объема потребительских кредитов. Аналитики НАБУ отмечают, что наиболее интенсивно растет сегмент небольших кредитов, в то время как ипотечное кредитование и покупка автомобилей растут более медленными темпами.

«По мнению НАБУ, преимущественный рост мелкого потребительского кредитования является вполне закономерным. В существующих условиях недостаточно высокого платежеспособного спроса и несовершенства законодательства об отчуждении залогового имущества ипотечное кредитование остается для банков рисковым видом деятельности. Стабильным спросом, высокой доходностью и приемлемым уровнем рисков, учитывая небольшие суммы кредитов, характеризуются именно беззалоговые потребительские кредиты. Поэтому в течение ближайших лет, скорее всего, сохранится тенденция роста доли потребительских кредитов в кредитном портфеле банковской системы Украины», — считают в НАБУ.