Янукович утвердил новое военно-административное деление Украины

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Президент поручил Кабинету министров обеспечить учет утвержденного этим указом военно-административного деления территории Украины во время планирования мероприятий по обороне государства, мобилизационной подготовке, решению вопросов мобилизации и территориальной обороны Украины.

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Этим решением признается утратившим действие Указ Президента от 2 июня 2006 года № 469 «О военно-административном делении территории Украины», кроме раздела «Воздушное пространство Украины» военно-административного деления территории Украины, утвержденного указанным указом, который утрачивает действие с 1 января 2014 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме раздела «Воздушное пространство Украины» военно-административного деления территории Украины.

В то же время указ не содержит данных, как само это деление изменено.