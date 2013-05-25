Регионал предлагает поделить Украину на 8 регионов вместо 24 областей
Украине стоит готовиться к кардинальной перестройке административно-территориального деления и системы исполнительной власти.
Об этом сообщает Зеркало недели. Украина, ссылаясь на статью члена фракции Партии регионов в Верховной Раде Сергея Гриневецкого.
По его мнению, идея административно-территориальной реформы сегодня чрезвычайно актуальна, хотя и непопулярна.
В частности, Гриневецкий приводит мнение ряда ученых о том, что следует готовиться к осуществлению кардинальной территориальной реформы, в результате которой вместо 24 небольших областей появятся восемь мощных территориально-административных образований:
1) Автономная Республика Крым;
2) Донецкий регион (Донецкая, Луганская области);
3) Карпатский регион (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская области);
4) Киевский регион (Киевская, Кировоградская, Черкасская, Черниговская области);
5) Подольский регион (Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская области);
6) Полесский регион (Волынская, Ривненская, Житомирская области);
7) Приднепровский регион (Днепропетровская, Запорожская области);
8) Причерноморский регион (Одесская, Херсонская, Николаевская области);
9) Слобожанский регион (Харьковская, Сумская, Полтавская области).
"Именно такая модель территориальной реформы, по мнению ученых, обеспечит четкую вертикаль исполнительной власти, консолидирует денежно-финансовые ресурсы, в разы сократит бюрократический аппарат и, следовательно, границы и имеющийся потенциал тотальной ныне коррупции. Благодаря такой территориальной оптимизации существенным образом возрастут интенсивность и прочность внутрирегиональных связей, значительно уменьшится количество депрессивных регионов, не будут такими полярными разрывы в социально-экономическом развитии", - подчеркивает депутат.