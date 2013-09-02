Содель и Сницарчук направят отсуженные деньги на благотворительность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Содель и Сницарчук заявили журналистам после заседания суда.

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“Мы хотим сделать с Владиславом объявление о том, что мы получим моральную сатисфакцию, делая добрые поступки. Поэтому вся эта сумма будет направлена на добрые дела. Одна часть денег будет направлена музыканту, который все лето пролежал в коме. Вторая часть средств будет направлена на развитие общественного телевидения”, - сказала Сницарчук.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2013 года в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

У здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ-Украина» Соделя, которые снимали драку.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Титушко (кличка - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку со «свободовцами» на Большой Житомирской.

Позже милиция задержала и выдвинула обвинение еще трем лицам: Приходько, Андрею Ярошенко и Пшуку, их дела объединили с делом Титушко.

30 августа Титушко, Пшук и Приходько и Сницарчук и Содель в зале судебного заседания подписали мировое соглашение, по условиям какой Титушко, Приходько и Пшук в присутствии телекамер публично извинились перед потерпевшими за совершенные в отношении них противоправные действия. Еще один подсудимый - Ярошенко - мировое соглашение не подписал.

Сегодня, 2 сентября, Шевченковский районный суд города Киева утвердил мировое соглашение о перемирии и приговорил Титушко к двух годам условного осуждения за хулиганские действия, совершенные в отношении журналистов 18 мая на митинге оппозиции. Другие обвиняемые Сергей Приходько и Михаил Пшук приговорены к 1,5 годам условного осуждения.

Также судья Лариса Радуцкая постановила взыскать с осужденных в интересах пострадавшей журналистки Ольги Сницарчук имущественный вред в размере 707 грн 20 коп, а в интересах пострадавшего фотокорреспондента Владислава Соделя — 1 тыс. 613 грн.

Кроме того, по решению суда Титушко должен выплатить обоим пострадавшим по 11 тыс. грн компенсации за моральный ущерб, а Пшук и Приходько солидарно — по 4 тыс. грн.