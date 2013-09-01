СМИ: Украинские производители вагонов теряют заказы по вине России

Вчера Крюковский вагоностроительный завод и "Днепровагонмаш" заявили о резком сокращении производственных планов. Предприятия жалуются на насыщение рынка и отток клиентов после блокирования украинского импорта Россией, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Сразу несколько крупных клиентов недавно сократили закупки вагонов, рассказал директор по экономике, финансам и перспективному развитию КВСЗ Игорь Манаенков.

"Они объясняют это перенасыщением рынка, хотя еще несколько месяцев назад говорили о больших объемах закупок",— отмечает он.

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По той же причине один из клиентов "Днепровагонмаша" вместо задекларированных 1000 вагонов взял только 400, говорит коммерческий директор-управляющий компанией "Днепровагонмаш" Андрей Демьянов, не называя имя клиента.

На самом деле, препятствуют сбыту вагонов российские чиновники, считают в Днепровагонмаше.

"Наши клиенты, российские лизинговые компании, сейчас боятся вкладывать средства в украинские вагоны, учитывая риски, связанные с простоем украинских товаров на российской таможне",— сказал Демьянов.

Так, Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в этом году произведет почти в два раза меньше вагонов, чем в прошлом году — всего 6 тысяч, заявил вчера журналистам предправления предприятия Евгений Хворост. Еще весной компания планировала выпустить 8 тысяч вагонов.

В "Днепровагонмаше" рассказали, что также пересмотрели объемы производства — выпуск сократится на 40-50% по сравнению с прошлым годом, а не на 20%, как прогнозировалось весной.