Минобразования открыло телефонную линию для жалоб и предложений

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОН.

Свои жалобы и предложения можно высказать по телефону: 481-47-68 (начальная школа, 1-4-е класса); 481-32-07 (5-11-е классы), отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по данным Минобразования, 1 сентября 2013 года начнут работу 19,5 тыс. общеобразовательных учебных заведений, в которых будут учиться 4,1 млн учеников.

В первый раз сядут за парты более 443,5 тыс. первоклассников (в прошлом году их было 431,2 тыс.).