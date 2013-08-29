В Крыму у "черных" торговцев изъяли алкоголь на 2,2 миллиона

В конце августа, при обследовании мест торговли в одном курортном поселке Крыма, была пресечена деятельность предприимчивых бизнесменов, решивших в обход установленных правил торговли алкоголем, подзаработать на ходовом в период курортного сезона товаре. Благодаря оперативным мерам, принятым специалистами Миндоходов автономии из нелегального оборота было изъято более 250 литров вина и прекращена незаконная деятельность «теневиков».

«Преднамеренное ведение незаконного бизнеса наносит не только значительный урон экономике автономии, но и в целом имиджу Крыма. Поэтому основной вектор нашей работы - детенизация предпринимательской среды и создание равных конкурентных условий для всех участников бизнес – процесса. Мы обязаны обеспечить благоприятные условий ведения предпринимательства для добросовестных налогоплательщиков, благодаря которым обеспечиваются бюджетные поступления автономии», - сообщил начальник ГУ Миндоходов в АР Крым Александр Кондрашов.