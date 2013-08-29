Присяжнюк: Украина сохраняет лидерство на мировом рынке подсолнечного масла

Благодаря высокому урожаю подсолнечника на уровне 8,5 миллиона тонн, производство масла составит около 3,5 миллиона тонн, сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Южные области только начали собирать подсолнечник, поэтому еще рано говорить об окончательных прогнозах. Однако на сегодня сельхозпроизводители планируют собрать около 8,5 миллиона тонн семян подсолнечника. И несмотря на то, что в этом году площади под этой культурой остались практически на уровне прошлого года, ожидается увеличение урожайности благодаря более качественным семенам, применению технологий и т.д.», − отметил Министр.

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Что же касается переработки семян подсолнечника на масло, то глава ведомства отметил, что в последние годы на территории Украины реализован ряд инвестиционных проектов и созданы новые производственные мощности. И сейчас за границу поступает уже не сырье, а готовая продукция с добавленной стоимостью.

«В прошлом году Украина экспортировала около 3,3 миллиона тонн подсолнечного масла. При этом доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составляла почти 56%. И урожай подсолнечника позволит произвести такой объем подсолнечного масла, который обеспечит сохранение позиций мирового лидер », − подчеркнул Министр.

Также Николай Присяжнюк добавил, что на сегодня отечественное подсолнечное масло пользуется высоким спросом на международном рынке. Его качество подтверждено более 90 странами-импортерами. Кроме того, сейчас ведется активная работа по расширению внешних рынков. В частности, в этом году вырастет экспорт подсолнечного масла в Китай.

Напомним, за последние годы производство подсолнечного масла составило 3,2-3,5 миллиона тонн, при этом потребление для продовольственных потребностей в Украине оценивается в около 0,5 миллиона тонн.