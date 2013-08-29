Присяжнюк: Украина сохраняет лидерство на мировом рынке подсолнечного масла
Урожай подсолнечника этого года позволит Украине остаться лидером по экспорту подсолнечного масла.
Благодаря высокому урожаю подсолнечника на уровне 8,5 миллиона тонн, производство масла составит около 3,5 миллиона тонн, сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.
«Южные области только начали собирать подсолнечник, поэтому еще рано говорить об окончательных прогнозах. Однако на сегодня сельхозпроизводители планируют собрать около 8,5 миллиона тонн семян подсолнечника. И несмотря на то, что в этом году площади под этой культурой остались практически на уровне прошлого года, ожидается увеличение урожайности благодаря более качественным семенам, применению технологий и т.д.», − отметил Министр.
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Что же касается переработки семян подсолнечника на масло, то глава ведомства отметил, что в последние годы на территории Украины реализован ряд инвестиционных проектов и созданы новые производственные мощности. И сейчас за границу поступает уже не сырье, а готовая продукция с добавленной стоимостью.
«В прошлом году Украина экспортировала около 3,3 миллиона тонн подсолнечного масла. При этом доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составляла почти 56%. И урожай подсолнечника позволит произвести такой объем подсолнечного масла, который обеспечит сохранение позиций мирового лидер », − подчеркнул Министр.
Также Николай Присяжнюк добавил, что на сегодня отечественное подсолнечное масло пользуется высоким спросом на международном рынке. Его качество подтверждено более 90 странами-импортерами. Кроме того, сейчас ведется активная работа по расширению внешних рынков. В частности, в этом году вырастет экспорт подсолнечного масла в Китай.
Напомним, за последние годы производство подсолнечного масла составило 3,2-3,5 миллиона тонн, при этом потребление для продовольственных потребностей в Украине оценивается в около 0,5 миллиона тонн.