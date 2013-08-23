Суд огласил приговор белгородскому стрелку

Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

"Окончательное наказание Помазуну назначить в виде пожизненного заключения в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок два года", - объявил судья.

Содержать "стрелка" будут под стражей до вступления приговора в силу.

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Сергей Помазун, устроивший бойню в центре Белгорода 22 апреля, обвинялся в разбойном нападении на оружейный магазин "Охота", убийстве шести человек, в хищении оружия и боеприпасов, и нападении на полицейского.

Прокуратура потребовала для Помазуна пожизненного заключения. Суд согласился с требованием стороны обвинения.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля 31-летний Помазун открыл огонь в оружейном магазине в центре Белгорода, убив трех человек, а после выхода на улицу расстрелял еще троих. На месте погибли пятеро, 16-летняя школьница скончалась в реанимации.

Помазун был задержан поздно вечером 23 апреля в результате крупномасштабной операции правоохранительных органов.