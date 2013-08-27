В Одессе мошенники выманили 1,5 миллиона гривен с покупателей авто

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, схема мошенничества по продаже элитных автомобилей раскрыта сотрудниками областного управления МВД совместно с работниками областной прокуратуры.

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По данным милиции, в состав преступной группы входили двое одесситов возрастом 28 и 33 лет и 29-летний житель Чернигова.

«Граждане, имеющие возможность приобрести новенький автомобиль, не желают тратить много времени на оформление документов и охотно пользуются услугами сторонних лиц. Этим и воспользовались фигуранты данного дела. 28-летний одессит — организатор преступной группы — разработал схему и зарегистрировал на жителя Чернигова частное предприятие, под прикрытием которого они и работали», - рассказали в отделе.

Далее, выступая представителем указанного предприятия, организатор предлагал своим клиентам заключить договор на предмет получения иномарки по относительно низкой цене в течение 30 дней с момента внесения платы.

Через несколько дней после подписания соглашения один из подельников звонил покупателям и предлагал оплатить 50% стоимости автомобиля для ускорения оформления документов на транспортное средство, на что заинтересованные покупатели соглашались. Однако, получив большую часть денег, мошенники исчезали, не выполнив ни одного своего обязательства.

Установлено, что таким образом преступная группа обманула, по меньшей мере, 9 человек.

«Аферисты в течение семи месяцев своей деятельности пытались продать несуществующие Toyota Camry, Mitsubishi Pajero, Nissan Primera и другие марки автомобилей последних лет выпусков», - сообщили в отделе.

На прошлой неделе открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, в июле в городе Белгород-Днестровский Одесской области были разоблачены мошенники, которые собирали с граждан средства, обещая им приобретение автомобилей.

В частности, в июне 2012 года в Белгород-Днестровском появился автосалон, который предлагал покупателям автомобили по предварительному заказу со значительной скидкой. Люди обращались к работникам салона, заказывали машину нужной модели со скидкой в 50% от реальной стоимости, вносили деньги и ожидали, когда им привезут авто. Установлено более 40 фактов мошеннических действий со стороны 42-летней женщины и 26-летнего мужчины, которые собрали с пострадавших более 2 млн грн.