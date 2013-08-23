СМИ: Во Врадиевке милиция продолжает избивать людей

Об этом сообщает газета «Сегодня».

Издание напоминает, что на днях исполнится два месяца, как во Врадиевке разразился громкий скандал: по подозрению в избиении и изнасиловании местной жительницы Ирины Крашковой задержали двух милиционеров.

Как сообщил газете брат Ирины, Геннадий, девушка сейчас готовится к операции по установлению титановых пластин на череп. Возможно, для этого ее повезут в Киев.

Впрочем, как сообщили «Сегодня» врадиевчане, в их райцентре произошло два новых милицейских скандала. Жители не исключают, что грядет новый бунт.

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«Моего сына 15 августа избили двое милиционеров. Они были одеты в гражданское, пошатывались, один из них показал удостоверение, — заявил отец пострадавшего Леонид Русавский. — Что именно произошло, я точно не знаю. Но есть информация, что один из них набросил на шею сыну ремень и стал душить, потом вдвоем избивали. Сейчас сын лежит в больнице с сотрясением мозга, весь черный. Мы написали заявление в милицию, общались с их начальником. Позже я узнал, что этих двоих уволили».

А врадиевчанин Сергей Левицкий, подрабатывающий таксистом, рассказал, что недавно его дважды избил бывший милиционер.

«Я приехал на вызов. Пассажир открыл дверь и ударил меня в лицо. Я уехал, но через час он меня встретил — ударил в нос и сломал скуловую кость. Мне поставили титановые пластины».

Спикер николаевского облглавка милиции Роман Шкуренко заявил изданию, что заявлений о неправомерных действиях милиции во Врадиевке за последние недели не было. Источники в прокуратуре сообщили, что проверяют эту информацию и уже нашлись первые подтверждения.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

1-2 июля в знак протеста против беззакония местные жители штурмовали райотделение милиции.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

Многие местные жители заявили о том, что милиционеры избивали их, пытали, вынуждая признать себя виновными в совершении преступлений.

3 июля на заседании парламента народный депутат от ВО «Свобода» Эдуард Леонов заявил, что за последние три года во Врадиевке работники райотдела милиции изнасиловали и убили пять женщин. Были подвергнуты пыткам 11 мужчин с принуждением признать себя виновными в этих изнасилованиях и убийствах. Трое из них повесились, а один умер дома от пыток.