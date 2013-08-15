Врадиевских милиционеров окропили святой водой (фото)

В поселке Врадиевка Николаевской области, где за изнасилование и избиение местной жительницы Ирины Крашковой к ответственности привлекаются сотрудники милиции, освящено здание райотдела и его личный состав.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области, соответствующее мероприятие по приглашению временно исполняющего обязанности начальника Врадиевского РО Валерия Кобы провел отец Николай Московской митрополии УПЦ, к празднованию великого христианского праздника - Спаса.

Как сообщили в ОСО, священнослужитель прочитал проповедь всему личному составу местного отдела милиции о необходимости духовного роста милиционеров, пожелал добросовестно относиться к своим обязанностям и Божьей помощи в нелегкой службе.

"После этого отец Николай окропил святой водой все кабинеты Врадиевского райотдела милиции, а также весь личный состав работников райотдела и служебные автомобили", - отметили в ОСО.