Ремонтникам столичных дорог задолжали 450 тыс. грн зарплаты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города Киева, проверкой установлено, что руководство предприятия, которое занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог, задолжало подчиненным почти 450 тыс. грн заработной платы.

Так, 73 работника до сих пор не получили заработанные средства за декабрь 2012 года – апрель 2013 года.

Впрочем, невзирая на задолженность перед рабочими и наличие средств для ее погашения, должностные лица предприятия потратили больше миллиона гривень на оплату нефтепродуктов, счетов за электроэнергию, а также других не первоочередных платежей.

Сведения о совершении уголовного правонарушения со стороны руководства предприятия прокуратурой района внесено в ЕРДР по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины - «Невыплата заработной платы».

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.