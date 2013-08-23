Ремонтникам столичных дорог задолжали 450 тыс. грн зарплаты
Прокуратурой Святошинского района Киева начато уголовное производство по факту безосновательной невыплаты заработной платы 73 работникам дорожно-строительного управления №3 ОАО «Тракт».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города Киева, проверкой установлено, что руководство предприятия, которое занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог, задолжало подчиненным почти 450 тыс. грн заработной платы.
Так, 73 работника до сих пор не получили заработанные средства за декабрь 2012 года – апрель 2013 года.
Впрочем, невзирая на задолженность перед рабочими и наличие средств для ее погашения, должностные лица предприятия потратили больше миллиона гривень на оплату нефтепродуктов, счетов за электроэнергию, а также других не первоочередных платежей.
Сведения о совершении уголовного правонарушения со стороны руководства предприятия прокуратурой района внесено в ЕРДР по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины - «Невыплата заработной платы».
Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.