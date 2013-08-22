В Севастополе обострилась ситуация с выплатами пособий

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель Севастопольского городского Совета профсоюзов Елена Калуженко.

«Проблема осложнилась еще в июне текущего года. Главное управление государственной казначейской службы Украины в городе Севастополе, несмотря на наличие средств на счетах Исполнительной дирекции Севастопольского городского отделения Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, задерживает перечисление средств на финансирование страхователей-работодателей для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам. По состоянию на 20 августа 2013 года, общая сумма задолженности по выплате пособий по временной утрате трудоспособности, беременности и родам, частичной компенсации расходов, связанных со смертью застрахованных лиц и членов их семей по городу Севастополю составила 3,723 млн грн», - сказала Калуженко.

Она также добавила, что в городе «есть случаи, когда работники не получили «больничные» еще за май текущего года».

По словам главы горсовета профсоюзов, подобная ситуация возникала и в декабре прошлого года. «Но тогда мы обратились в Киев, и ситуация была "разрулена". Сегодня ситуация очень сложная, потому что в масштабах государства таких долгов - 450 млн грн, из них 160 млн грн – по беременности и родам. Это очень много», - отметила она.

Калуженко сообщила: "Сегодня (21 августа) я встречалась с главой городской госадминистрации Владимиром Яцубой, выразила свою озабоченность этой ситуацией, и передала наше письмо на имя главы СГГА».

Во вторник, по ее словам, на заседании трехстороннего совета по социальному партнерству было принято решение отправить соответствующее письмо на имя главы Правительства за тремя подписями – глав работодателей, профсоюзов и СГГА.