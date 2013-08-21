Завтра власти начнут осваивать кириллический домен .укр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня на заседании правительства.

«Внедряя национальный домен, мы значительно расширяем наш сегмент в Интернете», – отметил Азаров, добавив, что это стало возможным благодаря длительной совместной работе правительства с неправительственными организациями.

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По его словам, кириллическая регистрация адресов органов власти сделает их намного более открытыми для простых граждан, в первую очередь тех, кто лишь начинает знакомиться с Интернетом. «Например, отныне, чтобы зайти на Правительственный портал, не нужно знать точное написание адреса латинскими буквами. Достаточно в адресной строчке набрать на украинском «Кабмін.укр» или «КабінетМіністрів.укр», и вы гарантированно попадете именно туда, куда нужно. К тому же, адреса на родном языке значительно облегчат поиск в Интернете», - сообщил Азаров.

Он отметил, что это – лишь начало, а в перспективе кириллицу можно будет использовать и при написании адреса электронной почты.

«Интернет является неотъемлемой частицей нашей жизни. Поэтому, чем более доступным и, так сказать, более комфортным он будет для граждан, тем более высоким будет и качество нашей с вами жизни», - отметил Азаров.