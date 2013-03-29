Общественности предлагают подумать, как развивать домен .УКР

Об этом сообщается на сайте УСИЦ.

Согласно сообщению, УСИЦ обращается к украинскому локальному и глобальному интернет-сообществу с просьбой высказать свое мнение и представить замечания и комментарии к документу.

Концепция развития домена .УКР разработана УСИЦ с целью определения основных принципов регистраций доменных имен в домене .УКР на ближайшие 10 лет, определения участников процесса администрирования, поддержки домена .УКР и привлечения к участию в этом процессе разных сторон украинского интернет-сообщества. На основании этой Концепции будут разработаны и предложены для публичного обсуждения Правила регистрации и использования доменных имен в домене .УКР, технический регламент, аккредитационные требования к регистраторам доменных имен в домене .УКР, правила и процедуры досудебного урегулирования доменных споров.

Комментарии, замечания и предложения к Концепции развития домена .УКР должны быть представлены до 30 апреля 2013 года, после проработки которых УСИЦ опубликует заключительный текст Концепции развития домена .УКР, к публичной поддержке которой смогут присоединиться заинтересованные общественные организации (объединения), профильные ассоциации интернет-бизнеса, органы государственной власти, чья деятельность связана со сферой телекоммуникаций и информатизации в Украине.

Концепцией определяется модель администрирования и регистрации доменных имен в домене .УКР, основные принципы регистрации, приостановки и прекращения регистрации и др.

Концепция, в частности, определяет, что домен .УКР является национальным доменом первого уровня иерархии в глобальной иерархической системе доменных имен Интернета, который делегирован Украине в рамках процедуры интернационализированных доменных имен (IDN) и является общедоступным ресурсом общего пользования. Администрирование домена .УКР должно осуществляться в соответствии с украинским законодательством с учетом международных рекомендаций и действующих стандартов Интернета. Администратором домена .УКР является уполномоченная организация, определенная в соответствии с законами Украины, являющаяся юридическим лицом – резидентом Украины, которая осуществляет администрирование домена .УКР, аккредитует регистраторов, разрабатывает Правила регистрации и пользования доменными именами в домене .УКР.

Согласно Концепции, для администрирования домена также вводится независимый наблюдательный орган администратора домена - Координационный совет, который образуется из уполномоченных представителей самоуправляющихся организаций, бизнеса и общественности и представителей уполномоченных органов государственной власти, имеющих «право вето». Координационный совет утверждает Правила, в рамках которых действуют участники рынка по администрированию, техническому сопровождению и регистрации в домене .УКР, устанавливает условия аккредитации регистраторов и выбора оператора реестра, осуществляет надзор за деятельностью администратора домена .УКР.

Кроме того, по инициативе администратора домена .УКР создается Специальная комиссия по досудебному решению доменных споров (одобряется Координационным советом) с целью решения разнообразных споров, которые возникают в процессе регистрации, администрирования, технического сопровождения и использования доменных имен.

В домене .УКР разрешается регистрация доменных имен исключительно с использованием азбук украинского и российского языков, арабских цифр и дефиса внутри доменного имени в соответствии с таблицей кодировки, которая определяется администратором домена. Смешивание символов латиницы и кириллицы в доменных именах в домене .УКР не допускается. Заказчиком (регистрантом) доменного имени может быть юридическое или физическое лицо без требований гражданства или резидентной принадлежности Украины. В регистрации доменного имени в домене .УКР может быть отказано, если доменное имя не отвечает техническим и лингвистическим требованиям его написания, если доменное имя уже зарегистрировано в интересах другого регистранта, если доменное имя зарезервировано системой регистрации в «стоп-листе», который формируется в соответствии с Правилами регистрации и пользования доменными именами в домене .УКР, ведется администратором домена .УКР и одобряется Координационным советом, если в отношении доменного имени существует нерешенный спор (спор должен быть зарегистрирован специальной комиссией по решению доменных споров или в судах разных инстанций), на основании действующих решений специальной комиссии по решению доменных споров, хозяйственных и других судов разных инстанций.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров организации ICANN на своем заседании 28 февраля одобрил запрос на делегирование для Украины кириллического домена верхнего уровня .УКР. Домен .УКР делегирован УСИЦ, который будет его администратором. 19 марта 2013 года завершена процедура делегирования национального кириллического домена верхнего уровня .УКР, и новый домен Украины появился в корневой системе доменных имен Интернета.

Справка УНИАН. Специализированное предприятие УСИЦ на принципах паритета объединяет представителей государственных органов исполнительной и законодательной власти, а также представителей рынка, общественных организаций и бизнес-ассоциаций. Одна из основных задач УСИЦ – реорганизация системы доменных имен в Украине. УСИЦ создан в 2001 году. Высшим органом предприятия является Координационный совет, в который входят представители негосударственных организаций - ассоциаций интернет-сервис-провайдеров, операторов связи, общественных организаций, которые представляют разные стороны интернет-сообщества в Украине и представителей различных органов исполнительной власти.