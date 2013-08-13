В Одессе ликвидирован подпольный водочный цех

Как сообщает отдел по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, сотрудники областного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокуратурой Одесской области в этом месяце разоблачили организованную преступную группу, участники которой незаконно занимались подпольным изготовлением и сбытом водочной продукции.

«Проведенными оперативными мероприятиями было установлено, что на территории Одессы создан и функционирует незаконный цех по изготовлению водочной продукции различных известных торговых марок «Пшеничная» (г. Александрия Кировоградской области), «Краля» (г. Дергачи Харьковской области) и «С перцем» (г. Балта Одесской области). Сбыт готовой продукции проводился через магазины и развлекательные заведения в центральной части города», - сообщили в отделе.

По месту расположения цеха правоохранители обнаружили 250 литров спирта, 300 литров купажа и 320 бутылок готовой к реализации водочной продукции.

Сообщается, что на бутылки клеились поддельные марки акцизного сбора, изготовленные кустарным способом с использованием бытового компьютерного оборудования. На месте происшествия правоохранители изъяли 2,35 тыс. штук таких марок, 5,7 тыс. пробок, 400 пустых бутылок, а также станок для закупоривания бутылок, шланги и фильтры.

Установлено, что указанная преступная группа действовала на территории города 3 года и за это время произвела более 57 тыс. бутылок фальсифицированной ликероводочной продукции, реализовывали через сеть учреждений розничной торговли.

Изъятый алкоголь направлен на исследование, которое определит - представляет применение данного продукта угрозу для жизни и здоровья граждан.

В настоящее время устанавливаются другие фигуранты преступной деятельности, а также решается вопрос об избрании меры пресечения уличенным фигурантам по уголовным производствам по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.