Дефицит внешнеторгового баланса Украины снизился почти в 5 раз

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам первого полугодия 2013 года составило 4,220 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 3,423 млрд долл., против 7,226 млрд долл. дефицита внешней торговли товарами и 3,427 млрд долл. профицита внешней торговли услугами в первом полугодии прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2013 года составил 125,8 млн долл., что в в 9,5 раза меньше также дефицита в первом квартале 2012 года в 1,190 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.