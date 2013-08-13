Минсельхоз США значительно повысил прогноз урожая пшеницы в Украине

Эти данные содержатся в отчете министерства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, валовой сбор кукурузы в т.г. в стране может достичь 29 млн тонн, что на 11,5% больше, чем министерство прогнозировало в июле. При этом Минсельхоз США в августе оставил без изменений прогноз урожая ячменя (7млн тонн), овса (0,45 млн тонн) и ржи (1,5 млн тонн) в Украине.

В то же время, министерство ожидает, что урожай масличных в т.г. в стране составит 15,4 млн тонн, что на 4,1% больше июньских ожиданий ведомства. В частности, прогноз урожая подсолнечника повышен по сравнению с июньским прогнозом на 4% - до 10,4 млн тонн, рапса – на 10%, до 2,2 млн тонн. Ожидания Минсельхоза США относительно урожая сои в Украине в т.г. в августе не корректировались и остались на уровне 2,8 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь рекордных 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, кукурузы – 25,9 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн.