Украина уже собрала 32 миллиона тонн зерна

Согласно сообщению, средняя урожайность по стране составляет 30,8 ц/га против 26 ц/га к аналогичной дате прошлого года.

При этом к 12 августа собрано почти 7,7 млн тонн ячменя с площади 3,2 млн га при урожайности 24,2 ц/га (в 2012 урожайность составляла 22 ц/га). Пшеница обмолочена на площади 6,5 млн га и при урожайности 35,1 ц/га (в 2012 г. – 29 ц/га) собрано 22,9 млн тонн. Уборка ржи проведена на площади 0,3 млн га, намолочено почти 0,7 млн тонн при урожайности 24,6 ц/га (в 2012 г. – 23,6 ц/га). Овес обмолочен на площади 0,2 млн га, в результате чего собрано 0,5 млн тонн при урожайности 20,9 ц/га (в 2012 г. – 22,2 ц/га).

В министерстве также отметили, что в стране уже началась уборка поздних зерновых культур. В частности, к 12 августа собрано 0,03 млн тонн проса с площади 0,02 млн га при урожайности 13,9 ц/га (в 2012 г. – 12,1 ц/га). Гречиха убрана на площади 6 тыс. га, при урожайности 12,2 ц/га (в 2012 г. – 9,4 ц/га) собрано 8 тыс. га.

Пресс-служба Минагропрода также сообщила, что наряду с проведением жатвы осуществляется подготовка к посеву озимых культур под урожай 2013 года. Таким образом, площади под озимые зерновые прогнозируются на уровне 8,01 млн га, что на 95,7 тыс. га меньше, чем в прошлом году. Подготовка почвы для посева озимых проведена на площади 5,8 млн га, или 68% от прогноза.

Как сообщал УНИАН, валовой сбор зерновых, согласно прогнозу Минагропрода, в 2013 году может составить рекордные для страны 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.