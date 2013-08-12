В Винницкой области мужчина умер, случайно выпив яд от жуков

13:33, 12 августа 2013
Общество
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В с. Кузьминцы Барского района Винницкой области вследствие употребления химического вещества умер мужчина, сообщает УГСЧС в Винницкой области.

Мужчина скончался в больнице / Фото: 0692.ua

По сообщению, 9 августа в 21:00 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №15 г. Бар поступило сообщение о том что, в с. Кузьминцы в собственном хозяйстве при работе с химическим веществом (яд от жуков) во время перелива из емкости в емкость 52-летний владелец случайно глотнул через шланг яд.

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Потерпевший был доставлен

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