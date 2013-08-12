СМИ: По информации Сноудена, в Киеве есть сервер системы слежения США

В презентации есть карта нахождения 700 серверов глобальной системы тотальной слежки за любыми пользователями интернета под названием XKeyscore.

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Эти серверы расположены в 150 странах мира, в том числе в Москве, Киеве и даже в Пекине, сообщают Ведомости.

Что дает такая система аналитикам спецслужб, Сноуден рассказывал Guardian: «Я, сидя за своим столом, могу подсматривать переписку кого угодно — от вас или вашего бухгалтера до федерального судьи или даже президента, если у меня есть его личный ящик электронной почты».

Американские власти отрицали обвинения Сноудена. «Он лжет. У него не было возможности делать то, о чем он говорит», — заявлял тогда председатель комитета по разведке палаты представителей, республиканец Майк Роджерс.

Однако, согласно презентации NSA, XKeyscore позволяет получить информацию об электронной переписке, загруженных или отправленных через интернет файлах, информацию о просмотренных страницах в интернете, всей активности в инстант-мессенджерах — в том числе списки друзей и переписку с ними, а также информацию из телефонной книги мобильных пользователей.

Система позволяет следить за всем трафиком пользователя после того, как его идентифицировали в интернете, в том числе для тех компьютерных программ, о существовании которых в NSA еще не знают. С помощью XKeyscore удалось обезвредить 300 террористов, сообщает презентация.