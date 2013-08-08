В Украине могут подорожать отечественные автомобили

«Мы не успеваем к 1 сентября выполнить требования закона. На создание производственной программы и ее реализации потребуется больше времени, и до 1 сентября мы не успеваем»,— говорит руководитель отдела по связям с общественностью компании «Еврокар» (производит Skoda) Елена Гавинская.

По теме: Введение утилизационного сбора может быть отложено

У ЗАЗа пока тоже нет такой программы, говорит вице-президент по производству корпорации «Укравто» Олег Папашев. «Мы прикладываем сейчас все усилия чтобы создать сеть центров по утилизации автомобилей — площадки для пунктов у нас уже есть. Если сеть не удастся создать к 1 сентября, нам придется платить сбор»,— отмечает он, сообщает Коммерсант-Украина.

В «Богдане» и АИС этот вопрос не прокомментировали.

Именно отечественные автопроизводители настаивали на введении с 1 сентября утилизационного сбора, который платится при импорте автомобилей в страну. Производители освобождаются от его уплаты при условии согласования с правительством программы создания или модернизации производственных мощностей и новых рабочих мест. При этом автозаводы должны создать собственные сети пунктов по приему (в каждом городе с населением от 50 тыс. чел.) и разборке (в каждой области) автомобилей, подлежащих утилизации.

«Еврокар» уже уведомил дилеров о повышении цен на весь модельный ряд: с сентября машины подорожают на 7,3 тыс., что эквивалентно утилизационному сбору. Олег Папашев говорит, что его компания все же рассчитывает успеть выполнить требования закона и пока цены не повышала. АИС примет решение по данному вопросу только в сентябре, отметил директор по маркетингу компании Сергей Боровик. В «Богдане» этот вопрос пока не комментируют.