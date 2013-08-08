Суд отменил решение о принудительном психиатрическом лечении активистки Радченко
Апелляционный суд Запорожской области сегодня отменил постановление Коммунарского районного суда города Запорожье о принудительной госпитализации местной активистки Раисы Радченко.
Об этом заявила во время пресс-конференции Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, проинформировали УНИАН в ее пресс-службе.
Лутковская присутствовала во время рассмотрения апелляции на решение Коммунарского районного суда Запорожья о принудительном психиатрическом лечении Радченко, по делу которой было открыто производство уполномоченного.
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Как сообщал УНИАН, запорожскую активистку Радченко задержали 11 июля в здании Ленинского районного суда города, и по решению суда госпитализировали в психиатрическую больницу.
По словам ее дочери Дарьи, это было сделано из-за того, что мать, как член ряда общественных организаций, неоднократно критиковала действия милиции и собирала подписи за отставку мэра.
Сами правоохранители обвиняют Радченко в постоянных скандалах с окружающими, которые якобы и написали жалобу на активистку.
26 июля врачи Запорожской областной психиатрической больницы отпустили Радченко домой.