В Тернопольской области столкнулись две маршрутки: 18 человек - в больнице

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром вблизи села Круголец Шумского района.

По предварительным данным, в транспортных средствах находилось около 40 пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 9 и 6 лет.

Сейчас для прохождения стационарного лечения и проведения обследования уже госпитализированы 18 человек с травмами разной степени тяжести, среди них – двое детей.

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Правоохранительными органами проводится осмотр места происшествия и устанавливаются причины столкновения.

На месте автопроисшествия работают также работники Тернопольской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере с целью проведения проверки наличия разрешительных документов и правомерности осуществления пассажирских перевозок.