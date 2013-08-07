Эксперт назвал причины падения цен на промтовары

Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя падение цен на промышленные товары по итогам июля.

«Падение цен – это во многом реакция рынка на усиление конкуренции и снижение инфляционного ожидания в целом по стране. Согласно опросам украинских бизнесменов, проведенного НБУ, около 60% украинских бизнесменов заявили, что главным фактором, который им мешает для развития бизнеса, является жесткая конкуренция. Потребителям более выгодна именно конкуренция, которая дает возможность не покупать товары по высокими монопольным ценам», – считает аналитик.

При этом финансист отмечает, что бизнесмены, в свою очередь, более склонны именно к таким ценам.

«К сожалению, это уже традиция, когда бизнесмены при производстве товаров заведомо завышают цены на свою продукцию. Они такое завышение цен объясняют ожиданием инфляции и поэтому хотят за счет высоких цен подстраховать свой бизнес», – говорит он.

Но последние экономические данные, по его словам, показали, что вероятность инфляции низка. Как результат, бизнес начал корректировать свои цены с учетом уменьшения инфляционного ожидания. В данном случае, по его мнению, бизнесу приходится идти на уступки потребителям, чтобы обеспечить сбыт своей продукции.

Напомним, что по итогам июля 2013 года цены на промышленные товары упали на 2,9%, хотя в целом с начала текущего года цены на промышленные товары выросли на 0,7%.