Милиционеры расстреляли подозреваемого в грабеже из травматики

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, подозреваемый в грабеже ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина при задержании вытянул из кармана складной нож и начал им угрожать правоохранителям.

«Оперуполномоченным ничего не оставалось, как применить травматический пистолет, из которого был сделан один предупредительный выстрел и несколько выстрелов по нападающему. После этого злоумышленник выбросил нож и начал убегать. Милиционеры догнали и задержали подозреваемого. Бригада «скорой помощи» с диагнозом «непроникающие ранения из травматического оружия» доставила мужчину в Никопольскую городскую больницу, его жизни ничего не угрожает», - сообщает ОСО.

Следственным отделом Никопольського городского отдела милиции решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебного расследования с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа). Злоумышленнику грозит штраф до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, либо ограничение свободы сроком до 3 лет. Также он будет нести наказание по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины, по которой ему грозит лишение свободы сроком от 4 до 6 лет.