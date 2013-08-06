Прокурор Горловки назвал возможную причину аварии на «Стироле»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Горловке во время своего короткого общения с журналистами.

«Причины (аварии) чисто технологичные, или человеческий фактор – то есть, нарушение со стороны работников «Стирола», - сказал прокурор. При этом он добавил, что «будет проведена техническая экспертиза, будет специальное расследование проведено контролирующими органами и по результатам будет известно», почему произошла авария.

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«Авария связана с технологичным разрывом аммиачного трубопровода, и сейчас рано еще делать выводы», - подчеркнул Колесник. На уточняющий вопрос журналистов, могла ли быть связана авария с устаревшим оборудованием, он сказал: «Сейчас тяжело об этом говорить. Я не знаю, какого года выпуска это оборудование, поэтому… все по результатам исследования».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 августа, в 14.20 во время проведения ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в г.Горловка произошли выбросы аммиака. По данным Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, в результате ЧС 5 человек погибли и 20 пострадали.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Для расследования причин аварии и принятия практических решений по ликвидации последствий аварии и оказания помощи пострадавшим в Горловку вылетели Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

В Горловку для расследования аварии на заводе концерна «Стирол» выехала и следственно-оперативная группа в составе работников Генпрокуратуры, МВД и СБУ во главе с заместителем генпрокурора Анатолием Пришко.