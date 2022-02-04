В 102 письмах к возлюбленной 781 раз упоминается слово "любовь".

Житель Луцка, бывший декан Луцкого национального технического университета Евгений Филипчук в 82 года попал в Книгу рекордов Украины благодаря студенческой переписке с женой. Письмам уже более 60 лет.

Об этом сообщает "Суспильне Волынь".

За один год разлуки Евгений и его жена Ольга успели написать друг другу 102 письма. На 427-ми страницах рукописного текста мужчина и женщина использовали слово "любовь" 781 раз.

Со своей будущей женой Ольгой Евгений познакомился на танцах, когда приезжал домой во время летних каникул в институте. Ольга осталась на Волыни, а Евгений уехал учиться в Харьков. В разлуке мужчина писал письма любимой. Их переписка длилась около трех лет. Потом пара поженилась.

Евгений и Ольга воспитали двух дочерей, трех внуков и четверых правнуков. Три года назад женщины не стало, а мужчина случайно нашел архив романтических писем и начал их перечитывать.

Впоследствии мужчина решил, что об этих письмах надо рассказать всем. Он подал заявку в национальный проект "Книга рекордов Украины".

"Этот материал соответствует рекорду Украины. Такого еще не было в категории "Семейное воспитание". Этот рекорд является стимулом для молодого поколения, которое должно в своих отношениях и чувствах ценить такие вещи, как любовь", - прокомментировал представитель комиссии Виталий Иваницкий.

Евгений сейчас работает над автобиографическим романом "Пусть расскажут письма". Это будет повесть о его студенческой любви - будущей жене Ольге и о семье, которую им удалось построить.

"Слово "любовь" - вечное, и моя книга будет написана об этом. Моя жена Оля ушла из жизни 3 года назад, но мы снова с ней встретились. Здесь, за письменным столом. Я держу в руках письма, написанные ее рукой. Я вижу, как расплывались буквы, и я целую на пожелтевших страницах следы ее слез. Сегодня роман "Пусть расскажут письма" мы пишем вдвоем", – прокомментировал Евгений Александрович изданию "КП в Украине".

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