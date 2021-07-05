Юный географ-любитель воспроизвел наизусть по контуру на карте наибольшее количество названий стран.

Во Львовской области 6-летний житель Стрыя Марко Данчевский установил рекорд Украины в номинации «Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру на карте».

Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Мальчик продемонстрировал блестящий результат, без заминки назвав 196 стран по контуру на карте за 13,5 минут. При этом юный эрудит не допустил ни одной ошибки!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что достижение Марка внесено в Национальный реестр рекордов Украины в категории «Дети».

Читайте такжеПьяный отец посадил за руль: вблизи Львова в ДТП погиб 11-летний мальчик (фото)По информации Ветровой, увлечение географией у Марка началось несколько лет назад с рабочего кабинета его дедушки Романа Кухаря, который работает директором Стрыйской общеобразовательной школы №10. Мальчика заинтересовала большая географическая карта мира, которая висит на стене в кабинете.

О подробностях увлечения мальчика географией рассказала его мама Ирина Данчевская.

"Наш дедушка – учитель географии. И когда Марко пошел в детсад в три годика, так сложилось, что иногда его раньше приходилось забирать, и он несколько часов сидел у дедушки в кабинете. На столе был ноутбук с доступом к Интернету, но мальчика тогда заинтересовала лишь карта. Заметив интерес внука к географии, Роман Петрович начал рассказывать ему истории о разных странах, реках, озерах, горах, городах, показывать флаги и т. д. Он, кроме стран на карте мира, в три года уже знал флаги всех государств. Теперь может рассказать еще и много историй развития этих стран. И это несмотря на то, что говорить он начал поздно, в четыре годика. То есть, изучил географию раньше, чем начал говорить», - отметила Данчевская.

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Автор: Мирослава Бзикадзе