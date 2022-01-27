Для этого ей понадобилось 12,5 тысячи стразов, полкило геля и чуть больше трех часов работы.

Мастер маникюра из Броваров в Киевской области нарастила суммарно почти 995 сантиметров искусственных ногтей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девушка установила новый национальный рекорд. Отмечается, что для этого ей понадобилось 12,5 тысячи стразов, полкило геля и чуть больше трех часов работы.

Девушка работает в индустрии 18 лет, и в какой-то момент она решила: хватит наращивать традиционную длину.

"Я увидела, что есть мастера, которые наращивали ноготь в 1,5 метра, и начала интересоваться, а какая была длина самая большая, Оказалось, что больше никто официальный рекорд не устанавливал", – отметила мастер.

До этого рекорд в этой номинации принадлежал мужчине с ногтями в 121 сантиметр длиной.

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