Суд отложил рассмотрение кассации на приговор Волге

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел на 29 октября перенес рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-руководителя Госфинуслуг Василия Волги, приговоренного к пяти годам лишения свободы за получение взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суда было принято в связи с ходатайством адвоката Волги Евгения Солодко.

Адвокат просил суд перенести рассмотрение кассационной жалобы в связи с тем, что он находится в отпуске.

Прокуроры и защита поддержали это ходатайство, а затем суд его удовлетворил.

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В интервью журналистам другой защитник Волги Елена Сотник отметила, что Солодко подал кассационную жалобу еще весной, более 5 месяцев назад. По ее словам, о рассмотрении этой жалобы в суде защитники Волги узнали лишь неделю назад, а Солодко находится в это время в отпуске, поэтому было подано ходатайство о перенесении рассмотрения жалобы.

Сотник сообщила, что кассационная жалоба касалась двух частей приговора - обвинения Волги в покушении на получение взятки. В этой части адвокаты просят суд оправдать Волгу.

Вторая часть жалобы касалась, по словам защитника, “переквалификации эпизода с водителем - на халатность”.

Сотник утверждает, что по делу Волги отсутствует состав преступления, поскольку «нет ни одного доказательства получения им взятки - все доказательства косвенные»

На вопрос журналистов, как давно адвокат видела Волгу, Сотник ответила, что видела его “перед тем, как его переправили в колонию, - два месяца назад”.

На уточняющий вопрос об условиях содержания Волги, не жалуется ли он по этому поводу, Сотник заметила: “Волга на сегодняшний день выполняет достаточно, я бы сказала, интеллектуальную роль, если это возможно в тюрьме - он является директором библиотеки, и у него есть очень много времени для того, чтобы делать то, что ему больше нравится - читать книги”.

На уточняющий вопрос журналистов, изучил ли он новый Уголовный процессуальный кодекс, Сотник ответила: “О, он знает намного больше, чем мы”.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября 2012 года Шевченковский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества бывшего руководителя Госфинуслуг Волгу.

Суд признал Волгу виновным в попытке получения 500 тыс. дол. взятки.

Волга содержится в Полтавской исправительной колонии № 64, работает библиотекарем, как все осужденные, живет в общежитии.

Начальник Полтавского облуправления Государственной пенитенциарной службы Украины Николай Исаев в июне заявлял, что Волга в 2016 году получит право на досрочное освобождение.