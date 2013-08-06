ОПОРА разъясняет права абитуриентов "второй волны"

Об этом УНИАН сообщили в ОПОРЕ.

“В этом году снова наблюдаем борьбу приемных комиссий за контрактников. Начиная с 1 августа абитуриентам, которые не были рекомендованы в первой волне зачисления и находятся ниже в рейтинговом списке, работники приемных комиссий звонят по телефону и приглашают подать документы на обучение за средства юридических или физических лиц. При этом они аргументируют, что шансов для поступления на бюджетную форму у абитуриента нет”, - отмечают в сети.

В ОПОРЕ считают такие действия приемных комиссий некорректными и отмечают, что зачисление на контрактную форму обучения происходит только после 11 августа. “До этого времени комиссии не имеют права заключать соглашения с поступающими. Исключениями являются те направления подготовки вузов, у которых нет государственного заказа”, - напоминают в ОПОРЕ.

По теме: В украинских вузах началась «вторая волна» зачисления поступающих

В сети считают необходимым напомнить, что официальным сообщением о предоставлении рекомендаций к зачислению считается обнародование соответствующего решения на стендах приемных комиссий высших учебных заведений. Решение также размещается на веб-сайте высшего учебного заведения.

“Рекомендуемым к зачислению поступающим могут посылаться сообщения средствами электронной и мобильной связи в соответствии с правилами приема в высшее учебное заведение. Но это не обязательная процедура. Не ждите звонка из приемной комиссии – узнавайте о своих шансах на поступление самостоятельно”, - советуют в ОПОРЕ.

Информирование общественности о подаче заявлений на поступление в высшие учебные заведения I-IV уровней аккредитации также проходит в информационной системе «Конкурс».

Эксперты сети отмечают, что проблема, которая беспокоит абитуриентов, – можно ли забрать оригиналы документов в вузе, где они были рекомендованы к зачислению в первой волне, и перенести их в другое учебное заведение, где они могут быть рекомендованы во второй -третьей волнах.

По теме: ОПОРА указала на источник злоупротреблений при поступлении в вузы

“Сомнения возникают из-за того, что в приемной комиссии вузов предостерегают поступающих, которые говорят, что могут забрать оригиналы документов, чтобы подать их в другое учебное заведение, о невозможности забрать документы без отчисления студента. Очевидной является манипуляция, к которой прибегают учебные заведения, чтобы удержать абитуриентов с лучшими баллами и выполнить план государственного заказа”, - разъясняют в ОПОРЕ и отмечают, что в соответствии с пунктом 19.3. Условий приема в 2013 году решение приемной комиссии о зачислении поступающего может быть отменено приемной комиссией по письменному заявлению поступающего.

“Вопрос об отчислении поступающего по собственному желанию и возвращение ему оригиналов документов рассматривается в день представления поступающим письменного заявления. То есть оснований для затягивания срока возвращения оригиналов документов у приемной комиссии нет. Образец заявления о возвращении документов можно загрузить на сайте ОПОРЫ”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, студенты, которые будут в сегодняшних списках вузов рекомендованы к зачислению (так называемая вторая “волна”), будут иметь 3 полных дня (до 7 августа включительно) для подачи документов.

8 августа вузы обнародуют третий список зачисленных - последней третьей “волны” вступительной кампании.

Первая “волна” рекомендуемых к зачислению была обнародована 1 августа.