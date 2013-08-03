Таджикистан не нашел никаких недостатков в продукции Roshen

Таджикистан не выявил никаких нарушений по качеству и безопасности изделий кондитерской фабрики Roshen.

Об этом сообщил сегодня журналистам замдиректора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции страны Ибодулло Курбонов передает РИА «Новости».

"Мы проводим постоянные проверки продуктов, которые ввозятся в Таджикистан. В продукции Roshen ни разу не было выявлено недостатков. После того, как в российских СМИ начались сообщения на тему запрета со стороны РФ, мы вновь провели проверку, но о чем сообщил Роспотребнадзор, ничего не подтвердилось", - сказал он.

По теме: Беларусь закрыла свою границу для конфет Roshen

По словам Курбонова, после информации российских СМИ о запрете Роспотребнадзора на ввоз в РФ кондитерских изделий Roshen из-за присутствия в ней бензопирена "Таджикстандарт" по предложению МВД провел собственную проверку продукции этой компании. Roshen занимает около 25% рынка кондитерской продукции Таджикистана.

Согласно официальному заявлению корпорации Roshen, компания всегда соблюдала все правила сертификаций на кондитерскую продукцию и выполняла все необходимые санитарные нормы, соблюдая требования государственной нормативной документации Украины и России. Вслед за Россией санитарная служба Казахстана начала проверку продукции Roshen, по утверждению Роспотребнадзора не соответствующую техническому регламенту Таможенного союза.