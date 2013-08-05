Мельника уже выписали из больницы

Ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника выписали из больницы в Буче (Киевская область). Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".

Предполагается, что в среду, 7августа, Мельнику оденут спецбраслет, которые будут фиксировать его местонахождение, - по решению суда он находится под домашним арестом.

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Напомним, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.

На судебные заседания Мельника привозили на "скорой", адвокат утверждал, что его оперировали.

Медики опровергли это заявление: Мельнику проводили только диагностическую процедуру.

1 августа Печерский районный суд Киева избрал Мельнику мера пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.