На Харьковщине помпезно открыли памятник Попандопулу из «Свадьбы в Малиновке»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, открытие памятника состоялось вчера, 3 августа, во время фестиваля обрядового и современного свадебного действа «Свадьба в Малиновке-плюс».

По теме: Вандалы сломали гитару на памятнике Высоцкому (фото)

Бронзовую скульптуру Попандопуло в человеческий рост открыли губернатор Харьковской области Михаил Добкин, председатель областного совета Сергей Чернов, первый заместитель председателя облсовета Елена Олешко, председатель Чугуевской РГА Владимир Лобойченко и народный депутат Дмитрий Шенцев.

Автор памятника, установленного на центральной площади Малиновки, харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов.

Открывая фестиваль «Свадьба в Малиновке-плюс», Добкин отметил, что мероприятие ежегодно становится все более популярным и массовым.

«С каждым годом этот фестиваль получает все новых и новых почитателей. Ни знойное солнце, ни проливной дождь не могут помешать людям увидеть традиции и историю нашего народа, культуру и традиции других народов, которые проживают на нашей территории. Ничего не может разрушить ту прекрасную атмосферу, которая господствует над этим полем не только в день проведения фестиваля, но и много-много дней после того, как отгремит салют в честь завершения «Свадьбы в Малиновке», - отметил губернатор.

В ходе фестиваля зрителей с 5 сцен развлекали профессиональные и любительские творческие коллективы. Кроме этого, под открытым небом для гостей фестиваля выпекали свадебные караваи и шишки, состоялся парад свадебных оркестров, выступление конного театра, проводились конкурсы и мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства.

Во время «Свадьбы в Малиновце-плюс» было зарегистрировано 8 браков. Прямо на фестивальном поле сотрудники отдела регистрации браков сделали соответствующую запись, провели церемонии и вручили молодоженам свидетельства о браке.