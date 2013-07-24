Вандалы сломали гитару на памятнике Высоцкому (фото)
02:01, 24 июля 2013Разное
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В Сочи вандалы надругались над памятником известному актеру, певцу и поэту Владимиру Высоцкому.
У скульптуры отбита кисть правой руки и пальцы на левой. Вандалы также разломали гитару и откололи фрагмент постамента. Оскверненную скульптуру обнаружили утром местные жители, сообщает краснодарский «Девятый канал».
Вандалы сломали гитару на памятнике Высоцкому
Особенно неприятно, что это случилось за три дня до годовщины смерти артиста.
Памятник Владимиру Высоцкому был торжественно открыт на лесной поляне Высоцкого в районе популярного туристического маршрута к Агурским водопадам в ноябре 2011 года, добавляет РосБизнесКонсалтинг.
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