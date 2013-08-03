В Запорожье горел магазин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, информация о пожаре поступила в службу спасения «101» сегодня, 3 августа, в 02.40 от случайных свидетелей.

Пожар произошел возле остановки общественного транспорта «Преобразователь». Горела обшивка стен и потолка продовольственного магазина. Огонь распространился на общую площадь 40 кв. м.

На место происшествия прибыли 2 единицы техники и 8 спасателей, которые потушили пламя и предотвратили его распространение на более значительную территорию.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется следствие.