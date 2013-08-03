В Запорожье горел магазин
20:19, 03 августа 2013Общество
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Горела обшивка стен и потолка.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, информация о пожаре поступила в службу спасения «101» сегодня, 3 августа, в 02.40 от случайных свидетелей.
Пожар произошел возле остановки общественного транспорта «Преобразователь». Горела обшивка стен и потолка продовольственного магазина. Огонь распространился на общую площадь 40 кв. м.
На место происшествия прибыли 2 единицы техники и 8 спасателей, которые потушили пламя и предотвратили его распространение на более значительную территорию.
Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется следствие.
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