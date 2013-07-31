МЧС рассматривает две причины пожара в "Останкино"

Об этом сообщил директор Департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых, уточнив, что возгорание произошло в цехе изготовления художественных декораций.

Пожар возник вечером во вторник в телецентре "Останкино". Из здания были эвакуированы свыше тысячи человек, никто не пострадал. По уточненным данным, площадь возгорания составила до 200 квадратных метров.