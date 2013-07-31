МЧС рассматривает две причины пожара в "Останкино"
00:06, 31 июля 2013Мир
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МЧС рассматривает две возможные причины пожара в телецентре "Останкино", в том числе неисправность проводки и нарушение технологического процесса при окраске декораций.
Об этом сообщил директор Департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых, уточнив, что возгорание произошло в цехе изготовления художественных декораций.
Пожар возник вечером во вторник в телецентре "Останкино". Из здания были эвакуированы свыше тысячи человек, никто не пострадал. По уточненным данным, площадь возгорания составила до 200 квадратных метров.
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