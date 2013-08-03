Китай собирается вложить $2,6 миллиарда в украинское сельское хозяйство

Сумма китайских инвестиций в украинский аргосектор составит более 2,6 млрд долларов. Об этом было объявлено на встрече украинских аграриев и представителей Синьцзянской корпорации, которые сегодня прилетели в Киев.

В ходе визита делегация, возглавленная президентом корпорации Кун Синлуном, посетит агрокомплексы в Днепропетровской области и ознакомится с портовыми возможностями Крыма.

«Мы очень внимательно изучили возможности для совместного сотрудничества с Украиной и заинтересованы в долгосрочных проектах, которые принесут взаимную выгоду, - отметил Кун Синлун. - Мы должны обязательно выполнить намеченное на самом высоком правительственном уровне».

Напомним, сотрудничество с Китаем является одним из приоритетов нынешнего украинского правительства. Президент Виктор Янукович в своем ежегодном послании «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2013 году» назвал Китай одним из главных стратегических партнеров государства.

По мнению народного депутата Дмитрия Шпенова, встречавшего делегацию, совместные проекты с китайцами свидетельствуют о доверии к Украине со стороны инвесторов.

«Особенно приятно, что Синьцзянская производственно-строительная корпорация выбрала для сотрудничества Днепропетровщину - область с высоким потенциалом не только в производственном и научно-техническом секторах, но и в сельскохозяйственном. Это открывает новые возможности перед целым регионом», - отметил Дмитрий Шпенов.

Сергей Касьянов, председатель совета директоров агрохолдинга KSG Agro, который будет участвовать в программе инвестиций, назвал их объем беспрецедентным для отечественного сельского хозяйства.

«Выполнение инвестиционных программ с Синьцзянской производственно-строительной корпорацией позволит реализовать множество инициатив, заложенных в Национальный план действий. Это и создание новых рабочих мест на аграрных предприятиях, и обеспечение граждан высококачественными продуктами питания, и увеличение экспортного потенциала украинского сельскохозяйственного сектора, - заявил Сергей Касьянов.

Он отметил, что китайская сторона инвестирует в украинский агросектор не только деньги, но и технологии.

«Примерно четверть пахотных земель в Украине пребывают под орошением. Китайская, передовая технология орошения, которую мы сможет применить, позволит в несколько раз увеличить урожайность зерновых культур. Синьцзянская корпорация обрабатывает около двух миллионов гектаров земли, с применением современных технологий выращивает пшеницу, кукурузу, сою, хлопок и другие культуры. Но они также заинтересованы в закупках украинской агропродукции, - пояснил Сергей Касьянов. - Таким образом, мы не только получаем финансовую и технологическую помощь, но и надежный рынок сбыта».