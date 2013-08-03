Вузы превратились в "супермаркеты" по продаже дипломов

Такое мнение выразили эксперты в статье, которая опубликована на сайте ТСН.

По словам председателя правления Центра образовательного мониторинга, экс-заместителя министра образования и науки Павла Полянского, самый большой конкурс в этом году был в Национальном университете им. Тараса Шевченко, КПИ, Львовском университете им. Ивана Франко и Киево-Могилянской академии, объясняя это тем, что эти университеты являются "брендовыми вузами", которые дают действительно качественное образование, а их дипломы с удовольствием рассматриваются работодателями.

Однако, как отметил эксперт, есть высшие учебные заведения, которые получили одно-два заявления поступающих, но они не являются вузами и "отомрут" сами собой.

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"Это известные всем конторы по штамповке дипломов, которые не признают работодатели, и правильно делают. Эти конторки будут отмирать естественным путем. Студентам, которые там учились, будет предложено перейти в другие университеты, чтобы закончить обучение. При этом часть студентов не хочет переходить в другое учебное заведение, потому что там, в настоящем университете, им наконец придется учиться, а не имитировать учебу", – объяснил Полянский.

В свою очередь, директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук отметил, что в Украине много вузов, которые являются своеобразными "супермаркетами" по продаже дипломов.

"У нас действительно большое количество высших учебных заведений, которые в действительности не являются таковыми, а являются своеобразными "супермаркетами" по продаже дипломов. И если несколько десятков "супермаркетов" прекратит свою деятельность, ничего страшного не произойдет. Была бы моя воля, я бы вообще запретил принимать в университеты абитуриентов, которые по результатам ВНО набрали менее 150 баллов. Ведь в итоге в вузы попадает любой, потому что университеты должны кем-то наполнять группы", – подчеркнул он.

Эксперт убежден, что для решения проблемы нужно идти не путем механического слияния университетов, как это делается, а путем повышения требований к абитуриентам, и через несколько лет университеты, которые не дают надлежащего уровня подготовки и не пользуются популярностью у абитуриентов, сами прекратят свою деятельность.

В то же время, по мнению Полянского, ликвидацию таких вузов не следует поручать чиновникам, поскольку иногда решение о сохранении "конторы по выдаче дипломов" или несохранение зависит от преданности руководителя учебного заведения министру или другому влиятельному человеку.

"Оценку должны давать независимые агентства по оцениванию качества образования, где большую роль играет общественность, а не чиновники. Но бюрократическим способом закрывать университеты – это наихудший путь, потому что у руководителей таких конторок появляются возможности стимулирования чиновников, чтобы остаться на плаву. А то, что поступающие голосуют ногами за судьбу этих заведений, очень хорошо, поскольку такие структуры отомрут сами", – сказал Полянский.

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Между тем, по его мнению, нынешняя вступительная кампания мало чем отличалась от предыдущих, поскольку уже на протяжении трех лет все происходит по тем же "предписаниям Минобразования".

В частности, по его словам, сохранился неравный доступ к высшему образованию. Он проявился, например, в том, что абитуриенты, которые посещали платные подготовительные курcы, имели преференции при поступлении.

В целом, по оценке эксперта, нынешний демографический спад приводит к тому, что практически любой человек, имеющий целью не получение качественного образования, а формальное получение диплома, может стать студентом. Так, в этом году в ВНО принимали участие около 300 тысяч поступающих, а мест государственного заказа приблизительно 310 тысяч, то есть больше, чем абитуриентов.

Кроме того, по словам Ликарчука, в Украине нужно в корне менять правила вступительной кампании. По его мнению, абитуриент не должен приходить в университет совсем, чтобы подать документы. Но для этого нужно много чего сделать: узаконить электронную подпись, сделать прозрачным функционирование электронных систем, обеспечить их нормальное техническое сопровождение, объединить электронные системы ВНО и вступительной кампании.

Тем не менее, Полянский положительно отметил во время вступительной кампании-2013 электронную систему подачи документов.

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"Предыдущие два года, несмотря на громкие заявления министра образования, эта система действовала провально, потому что не более 11% заявлений подавались в электронной форме. В этом году процент таких абитуриентов вырос до 28%. Но все равно констатируем, что 2/3 поступающих не доверяют электронной системе регистрации документов и подают их в бумажном виде", – отметил он.

Напомним, вступительная компания в Украине закончилась 31 июля.

По данным Министерства образования, в этом году зарегистрировано 2 миллиона 172 тысячи заявлений от 695,7 тысяч абитуриентов, при этом в электронном виде было подано 612,4 тысяч заявлений.