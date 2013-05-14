Украинские работодатели определили лучшие украинские вузы

Такое мнение высказал председатель Координационного совета Ассоциации лидеров образования Украины Виктор Громовой, комментируя результаты ежегодного общенационального рейтинга вузов «Компас», который основан на оценке качества образования со стороны выпускников и потенциальных работодателей.

«В советские времена профориентация базировалась на том, что человек получает в вузе знания, которые позволят работать в одной профессии на одном рабочем месте. А сегодня уже есть понимание того, что менять профессию придется несколько раз в течение жизни. Ведь уже завтра могут появиться новые профессии. К примеру, кто 10 лет назад слышал о такой профессии, как модератор социальных сетей? А сегодня эта профессия очень востребованная и финансово выгодная. Однако вряд ли ее сейчас учат в украинских вузах, даже в университетах верхней части рейтинга человеку приходится самостоятельно ее осваивать», - сообщил Виктор Громовой.

Эксперт также отметил, что параллельно со стремительной динамикой изменений жизни переосмысливается и роль учебного заведения.

«Главное - чтобы в вузе человеку привили желание учиться на протяжении всей жизни, сформировали систему мотивации углублять свою квалификацию через различные формы обучения. Сегодня исчезает понятие периферийного вуза. Выпускник даже небольшого, провинциального университета имеет такие же возможности добиться успеха, что и обладатель диплома столичного университета. Важно только вовремя получить правильную установку - знания для успеха, а не один лишь диплом. Потому что для работодателя не диплом является мерилом квалификации, а лишь действенные навыки специалиста. И мы уже сегодня являемся свидетелями того, как крупные компании инвестируют в обучение своих будущих работников, создают системы внутрикорпоративного обучения. Такие инвестиции оправданы, ведь бизнесу нужен собственный кадровый резерв», - заявил Громовой.

Напомним, сегодня компания СКМ (акционер - Ринат Ахметов) обнародовала новый общенациональный рейтинг вузов «Компас-2013», составленный в рамках программы «Современное образование». Качество, практическую ценность и соответствие знаний, получаемых в 239 украинских вузах, требованиям реального сектора экономики оценивали выпускники, работодатели и эксперты. Киевский политехнический институт возглавил рейтинг с результатом 98,2 балла. Второе место занял Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (65,4 балла). Третье - Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана (50,2 балла). На верхних позициях рейтинга оказались также Национальный университет «Львовская политехника» и Донецкий национальный технический университет.