Муж дважды выстрелил в затылок жене и застрелился

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Луганской области, в Северодонецкую городскую больницу 31 июля в 23:30 с двумя огнестрельными ранениями затылка была госпитализирована 52-летняя гражданка.

Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что 31 июля в 23:10 в квартире по ул. Партизанской, муж потерпевшей, 1961 г.р., на почве ревности дважды выстрелил в голову жене из самодельного огнестрельного устройства, после чего застрелился сам.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований. Проводится досудебное расследование.