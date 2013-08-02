Муж дважды выстрелил в затылок жене и застрелился
00:44, 02 августа 2013Общество
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В Северодонецке из-за ревности муж дважды выстрелил в голову жене и застрелился сам.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Луганской области, в Северодонецкую городскую больницу 31 июля в 23:30 с двумя огнестрельными ранениями затылка была госпитализирована 52-летняя гражданка.
Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что 31 июля в 23:10 в квартире по ул. Партизанской, муж потерпевшей, 1961 г.р., на почве ревности дважды выстрелил в голову жене из самодельного огнестрельного устройства, после чего застрелился сам.
Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований. Проводится досудебное расследование.
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