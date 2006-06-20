Николь Кидман официально сообщила о своей свадьбе

Актриса Николь Кидман и кантри-певец Кейт Урбан официально сообщили о своей свадьбе. Известно, что она состоится в Сиднее, но точную дату пресс-атташе звезд не назвал, сообщает агентство Reuters. Журналисты предположили, что, скорее всего, церемония пройдет 24 или 25 июня 2006 года.

Местом проведения свадьбы пресса называет небольшую католическую церковь на севере Сиднея, недалеко от дома, где живут родители Кидман. Гостями на торжестве, как предположили папарацци, будут австралийские актеры Наоми Уоттс, Хью Джекман и Рассел Кроу, а также режиссер Баз Лурман и медиа-магнат Руперт Мердок.

Кидман, удостоенная премии "Оскар" за фильм "Часы" ("Hours", 2002), и Кейт Урбан, обладатель "Грэмми", познакомились на приеме, устроенном в их честь австралийским консульством в Лос-Анджелесе. Кидман к этому времени уже была разведена со своим первым мужем - Томом Крузом. От этого брака у Кидман есть двое приемных детей - Изабелла и Коннор.

И Николь Кидман, и Кейт Урбан выросли в Австралии. Им обоим по 38 лет. О своей помолвке они сообщили в январе 2006 года.

Лента.ру