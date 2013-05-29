Под окнами Азарова митингуют 2 тысячи обманутых людей

Несколько тысяч бывших работников агрокомбината «Пуща Водица» собрались возле Кабинета министров с требованием к профильному министру выделить им обещанную землю.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам одной из участниц акции, в 2011 году работникам предприятия сказали, что предприятие является банкротом и предложили писать заявления об увольнении в обмен на землю. По словам бывших работников, им обещали выделить по 20 соток земли, в частности на Софийской Борщаговке, вместо этого они получили по 7-8 соток, а большая часть вообще не получила обещанной земли.

Как отметили участники акции, в настоящее время предприятие еще функционирует, но там приостановлено, в частности, выращивание овощей, а люди, которые остались там работать, работают по соглашению.

Участники акции держат в руках транспаранты с надписями: «Министр АПК украл нашу землю» и «Господин Арбузов, помогите».

Как отметили участники акции, их требованием к профильному министерству является возвращение людям обещанной земли. В случае, если этого не произойдет, они намерены принимать все меры, чтобы их восстановили в своих должностях на отмеченном предприятии.

Охрану правопорядка на митинге обеспечивают около 20 правоохранителей и, по их подсчетам, в акции принимают участие около 2 тысяч человек, в числе которых, в частности, есть и дети.

Как сообщалось, государственное предприятие «Научно-исследовательский, производственный агрокомбінат «Пуща-Водица» Министерства аграрной политики Украины - развитое многоотраслевое хозяйство, расположенное на площади около 4 тысяч гектаров, куда, в частности, входят мощный овощной комплекс закрытой почвы площадью 40 гектаров, свыше 300 га многолетних насаждений, 2 молочно-товарных фермы, 3 участка по откорму животных (свыше 3 тысяч голов), шампиньонный комплекс, завод по переработке сельскохозяйственной продукции.