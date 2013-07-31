За 5 месяцев товарооборот между Украиной и Беларусью составил $2,3 миллиарда

Этот факт был отмечен в ходе встречи министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова с чрезвычайным и полномочным послом Белорусссии в Украине Валентином Величко.

"Наши отношения успешно продолжают развиваться. За 5 месяцев товарооборот между Украиной и Беларусью составил 2,3 млрд долл. И мы будем стараться увеличить показатели", - сказал министр Игорь Прасолов.

В ходе встречи стороны обсудили детали плана совместных мероприятий ("Дорожной карты") на 2013-2015 годы по развитию сотрудничества и расширению производственной кооперации. Игорь Прасолов сообщил, что в конце июня окончательный вариант плана был направлен на согласование белорусской стороне. Участники встречи отметили, что договоренности, достигнутые в течение ряда встреч в этом году (в том числе и на высшем уровне), уже дали первые успешные результаты: активно развивается производственная кооперация между двумя странами, хорошие перспективы по созданию совместных предприятий, например, зерноуборочных комбайнов "Скиф" в Херсоне.

Посол Белоруссии в Украине назвал показательным примером успешности украинско-белорусского партнерства хорошую работу, которую продемонстрировали 80 белорусских комбайнов во время уборочной кампании в Одесской области. Также Валентин Величко анализируя первые результаты сотрудничества, отметил, что по предварительным данным товарооборот демонстрирует тенденцию к росту.

"Эти встречи дают определенный импульс. Переговорные процессы, которые происходили между нашими странами на протяжении этого года, показывают, что есть заинтересованность с обеих сторон.Украина для нас является твердым стратегическим партнером и уверенно занимает 2 место после Российской Федерации. Мы всегда находим полное понимание и заинтересованность с вашей стороны, и мы аналогично тоже стараемся, наши субъекты хозяйствования выражают удовлетворение от сотрудничества", - сказал посол Белоруссии.