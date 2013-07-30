Fitch подтвердил рейтинг Газпрома на уровне BBB

Кроме того, Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг компании по национальной шкале на уровне "AAA(rus)", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства.

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Подтверждение рейтингов отражает ожидания агентства, что "Газпром" продолжит получать прибыль от европейских экспортных продаж газа по долгосрочным контрактам по крайней мере до середины десятилетия.