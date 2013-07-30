Fitch подтвердил рейтинг Газпрома на уровне BBB
12:45, 30 июля 2013Общество
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Газпром" на уровне BBB со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings
Кроме того, Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг компании по национальной шкале на уровне "AAA(rus)", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства.
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Подтверждение рейтингов отражает ожидания агентства, что "Газпром" продолжит получать прибыль от европейских экспортных продаж газа по долгосрочным контрактам по крайней мере до середины десятилетия.
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