Fitch: конфликт Газпрома и Нафтогаза чреват рисками для ЕС

Как сообщили УНИАН в агентстве, данный шаг является еще одним негативным фактором для «Нафтогаза», который зависит от доходов от транзита российского газа в Европу.

«Авансовые платежи «Газпрома» имеют большое значение для «Нафтогаза», который по-прежнему зависит от доходов от транзита газа и поддержки со стороны правительства Украины для покрытия убытков от продаж газа на внутреннем рынке ввиду низких тарифов, устанавливаемых государством. С начала 2012 г. «Газпром» провел авансовые платежи «Нафтогазу» за транзит на сумму 3,5 млрд долл., которые украинская компания использовала для финансирования закупок российского газа, в том числе для пополнения хранилищ. Однако недавно «Газпром» заявил, что последний платеж на 1 млрд долл. будет покрывать период до начала 2015 г.», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти платежи помогали «Нафтогазу» поддерживать объем запасов на уровне 7,5 млрд куб. м. Однако «Газпром» заявлял, что «Нафтогазу» необходимо закачать в газохранилища еще 12 млрд куб. м для обеспечения достаточного объема газа Украине на зиму, чтобы компании не потребовалось использовать газ, направляемый через газопровод в Европу. При текущих ценах для Украины на уровне около 400 долл. за 1 тыс. куб. м газа, это стоило бы около 4,8 млрд долл., которые «Нафтогаз» не может покрыть самостоятельно. Слабая финансовая позиция и зависимость «Нафтогаза» от государства уже отражены в рейтинге компании «CCC».

«Необходимый объем представляет лишь около 2% от годового объема потребления газа в Европе. Поэтому текущие разногласия вряд ли окажут существенное влияние на регион в целом. В то же время, это может привести к некоторым перебоям в странах, полагающихся на поставки российского газа через Украину, включая Болгарию, Грецию и Турцию», - считают в Fitch.

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Агентство рассматривает более жесткую позицию «Газпрома» в отношении «Нафтогаза» как признак того, что переговоры между Россией и Украиной по ценам на газ и будущему украинской газотранспортной системы идут непросто. «Газпром» публично критиковал покупку Украиной российского газа у европейских стран. Приобретая российский газ у таких стран, как Венгрия или Словакия, «Нафтогаз» может достичь существенной экономии относительно цены, которую он платит «Газпрому». Украина сокращает закупки российского газа: в 1 кв. 2013 г. она закупила лишь 7 млрд куб. м газа у «Газпрома» (снижение на 17% относительно предыдущего года). В то же время объемы транзита газа из России в Европу через Украину также снизились на 17% - до 20,3 млрд куб. м. «Газпром» ведет строительство газопровода «Южный поток» пропускной способностью 63 млрд куб. м в Восточную и Центральную Европу главным образом, чтобы обойти Украину.

Fitch считает, что, хотя «Газпром» заинтересован в переговорах с Украиной об участии в ее газотранспортной системе, сначала необходимо принятие решения на высоком политическом уровне. В настоящий момент представляется, что ни одна из сторон не готова идти на уступки.

Как сообщал УНИАН, 28 июня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не будет платить авансом за транзит газа через территорию Украины, пока НАК «Нафтогаз Украины» не выполнит прокачку оплаченных объемов.

По его словам, «Газпром» предоставил Украине аванс в счет оплаты за транзит в размере 1 млрд долларов и после 1 января 2015 года авансировать «Нафтогаз» в счет оплаты за транзит не будет.

Миллер также заявил, что «Газпром» никогда не будет закачивать газ в подземные газовые хранилища Украины.

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Напомним, 26 июня в Москве состоялась встреча председателя правления "Газпрома" Миллера и главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина, на которой было решено, что «Газпром» предоставит «Нафтогазу» авансовый платеж в размере 1 млрд долларов за транзит газа для его закачки в подземные хранилища.

По информации «Газпрома», общая сумма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 года составляет 5,15 млрд долларов. Средства предназначены для приобретения у "Газпрома" природного газа и закачки его в ПХГ Украины. По предварительным расчетам, остатка этой суммы достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года, считают в российской компании.

Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. В то же время в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа.